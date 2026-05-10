◇明治安田J1百年構想リーグ第16節 FC東京2―1東京V（2026年5月10日味スタ）サッカー日本代表の森保一監督（57）が10日に行われたFC東京と東京Vの「東京ダービー」を視察。試合後に報道陣の取材に応じ、負傷が伝えられたブライトンの日本代表MF三笘薫（28）について言及した。森保監督は三笘の現状について「正確な情報としてはまだ報告を受けていないです」とした上で「チームスタッフからは、まだどれくらいの回復期間