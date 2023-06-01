夫が不倫を繰り返し離婚、借金6000万円で破産した美人シンママ・エリナが、キスシーン直後に「フォロワーが減る」と自身の見られ方ばかりを気にするゆうとの言動に強い嫌悪感を示した。【映像】美人シンママとの濃厚キス＆その後に流出したヤバすぎる音声5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番