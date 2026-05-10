JR東海道線の車内で何者かがスプレーをまいたとの通報があり、電車は川崎駅に停車し、現在、警察などが確認を行っています。10日午後4時40分ごろ、JR東海道線上りの電車内で、何者かがスプレーをまいたとの通報がありました。電車は川崎駅で停車し、現在、警察などが確認を行っているということです。現場では、乗客3人が頭痛など体調不良を訴え、病院に搬送されました。警察は傷害事件の可能性があるとみて詳しい経緯を調べていま