お笑いタレント東野幸治（58）が8日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」に出演。先輩芸人をめぐって「大嫌い」と発言したパンサー尾形（49）について言及した。尾形は3日公開のカノックスターのYouTubeチャンネルで「俺、最低な人間だと思う、ホント。俺が見た芸人っていうか、人間の中で一番やばい人間だと思う。俺は大嫌い。物としてしか思ってないというかね。もう感情がこっちに対してない、愛とかがないと思う絶