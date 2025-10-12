タレントの小島瑠璃子（31）が12日に公開されたYouTubeチャンネル「ReHacQ―リハック―」に登場し、23年の活動休止について明かした。同日、自身のインスタグラムで約2年半の休止を経て、活動を再開することを発表していた。

小島は23年2月いっぱいでホリプロを退所し、中国への留学を理由に芸能活動を休止。活動休止の理由を聞かれると、「ずっとコンプレックスというか、もうちょっと勉強すれば良かったっていう後悔みたいなものがあった」と打ち明けた。「もうちょっと学びたいなという欲と、自分で人生を選択していくことをしてみたいと思ったのがあると思う」と続けた。

マルチタレントとして活躍。「本当に恵まれてたと思っていて、守られてたんですよね、ホリプロに」と当時の心境を吐露。「本当に大切に育てていただいたなと思うんですけど、箱入り娘だなと自分のことをちょっと俯瞰（ふかんで）で、冷めた目で見ると思っている節があった」とし、「ホリプロを出たら確実に苦労するのは分かっていたけど、学びたいというのと、守ってもらって支えてもらっているという場から一度離れて自分は何ができて何ができないのかを知りたいなと思った」と活動休止する数年前から漠然と思っていたことを明かした。

中国留学については、「中国語を友人が習うタイミングでついて行ったら、語学って世界が広がりそうだなと思って」と友人がきっかけだったという。芸能活動休止前に中国に4日間のホームステイに行っていたことも打ち明けた。

「自分の力でやっていくというのも目的の一つだったので、けじめをつけて退社して」と退社に至った経緯を説明。芸能活動休止後、4カ月、上海に留学したことも語った。