古巣の給与事情を「暴露」‘25年2月に実業家の夫が自宅で急死してしまった、「こじるり」ことタレントの小島瑠璃子（32歳）だが、’25年10月に2年半ぶりに芸能活動を再開した。「夫はサウナブームに乗りサウナ事業を展開していましたが、資金繰りに困窮していたようです。それでも、一昨年産んだ第1子のシングルマザーとして、小島はいつまでも休んではいられませんでした。そこで、夫の会社を清算して芸能活動を再開したのです」