タレント小島瑠璃子（32）が5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」に出演。「中国のスパイ」疑惑について言及した。都市伝説系YouTuber、Naokimanの冠番組で、今回はアメリカで性的虐待などの罪で起訴され、その後死亡した米富豪、ジェフリー・エプスタインの話題を取り上げた。また、エプスタインと関与したとされる権力者の周辺に「スパイ」が送り込まれている可能性などについても触れた。その話題の流れ