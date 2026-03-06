タレント・起業家の小島瑠璃子が、夫の死後の膨大な手続きを母親と2人で行った苦労を明かし、当時の過酷な状況を振り返る場面があった。【映像】こじるり母が顔出し出演 息子とのビデオ通話も2009年、当時15歳でホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを獲得すると、バラエティ番組などで大活躍し「こじるり無双」と評された小島。2023年に活動を休止して中国へ留学し、結婚と出産をするも、2025年2月に夫が死去。同