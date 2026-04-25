「実を言うと……」タレントの指原莉乃が、新たなテレビ出演に消極的なワケを明かした――。指原莉乃○「気づいてると思うんだけど」「今あるMCの番組以外は、あんま出てない」指原は、15日に更新されたYouTubeチャンネル『小島瑠璃子のるーちゃんねる』にゲスト出演。同世代のバラエティタレントとして、比べられることが多かった小島瑠璃子は、「莉乃ちゃんに対してコンプレックスがあったから。すごい好きだし、仲良くなりたい