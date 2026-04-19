２年半の芸能活動休止と夫の急逝を乗り越え、新人経営者として再始動金髪に込められた決意明るい表情を引き立てるブロンドヘア。かつてのトレードマークだった黒髪からイメチェンしたタレントの小島瑠璃子（32）は、「春らしく、金髪に少しピンクを混ぜてみたんですが、思った通りの色に定着させるのが難しくて」と照れ臭そうに微笑んだ。首を傾けるたびに、さらりと揺れる金髪。その仕草一つひとつから、本誌カメラマンの意図を的