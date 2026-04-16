小島瑠璃子がYouTubeチャンネルを開設して2カ月。だが、登録者数は思った以上に伸びていないようでーー。「『小島瑠璃子のるーちゃんねる』は2月7日、幼なじみの女性マネージャーと気さくにやり取りしながらスタートしました。肩ひじ張らないトークで、登録者増が期待されていました」（芸能担当記者）週2回のペースで投稿を続け、ドライブや宅飲み、かまいたちや令和ロマンとのコラボなど、さまざまな企画を展開してきた。し