《気づいた？ ちょっと痩せたで！笑》

グルメリポーターでタレントの彦摩呂が、59回目の誕生日となる9月15日に自身のInstagramを更新。ダイエットをしたのだろうか、冒頭のコメントとともに、ほっそりした顔写真を投稿して話題になっている。

「2006年8月に放送されたバラエティ番組『金スぺ！史上最強！ザ・快傑ドクター6!!芸能人の寿命ぜーんぶ大宣告SP』（TBS系）で余命4年の診断を受けたことがある彦摩呂さんは、これまでもダイエットに挑戦してきました。

2月8日には自身のYouTubeチャンネルを更新。133キロの体重を《119キロ台に下げる》と目標を掲げ、ダイエット専門クリニックに通い、メニューから揚げ物を減らし、ご飯など炭水化物を食べずに、しいたけ、大根、うずらの卵、鶏肉、ソーセージ、冷凍エビなどを蒸してポン酢やゆずこしょうで食べていました。

その結果、およそ15キロ減の118.7キロになりました」（芸能記者）

それでもリバウンドをすることがあり、周囲は「太り過ぎ」を心配していた。

「彦摩呂さんはプライベートでもよく食べるんです。バイキングなど食べ放題の店が大好き。そのため、ついつい食べ過ぎてカロリーオーバーになってしまうのです。『グルメリポーターは、太っていた方が視聴者にはおいしく食べているように見られる』が持論でしたが、ここ数年は体重過多で膝に相当な負担がかかってきているようで、歩くのもつらそうでした」（芸能記者）

本誌も何度か、グルメ企画で彦摩呂に登場をお願いしている。その現場で本誌記者も、彦摩呂の足の運びが気になっていた。

「事務所のワンボックス車から降りるときも、かなり膝をかばっていました。店内でも膝が曲がりづらいのか、足を引きずるように歩き、椅子に座るときも時間をかけていたので、心配でした」（本誌記者）

6月17日には、彦摩呂のマネージャーが公式Xに《現在、野菜収穫ロケ中の彦摩呂。しかし開始早々暑さと膝痛で無念のギブアップ… 広島まで来て何してるんですか！ しっかりしてください！》とポストしている。

また、ファンからもテレビやSNSなどに彦摩呂が露出するたびにX上では、

《彦摩呂さん、もう太り過ぎてて膝がヤバイぞって歩き方してる》

《彦摩呂の膝が悪そうで心配》

《彦摩呂さん、右足か、膝痛かったのかな。今日、ずっと杖ついてた》

など膝の状態を気にする投稿が相次いでいる。

たとえ痩せても「美味しそうに食べる彦摩呂」であることに変わりはない。健康を第一にしてほしい。