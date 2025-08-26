【道警察の闇】旭川女子高生殺害事件の事件現場を歩いてみた
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ドキュメンタリー系YouTubeチャンネル「ナナジャパ」が公開した動画「【アイヌが恐れた神居古潭】【道警察の闇】旭川女子高生殺害事件 〜神居大橋〜」で、YouTuberのナナジャパさんが北海道旭川市の景勝地「神居古潭（かむいこたん）」を訪れ、その美しい景観に秘められた歴史と、2024年4月に起きた「旭川女子高生殺害事件」の闇に迫っている。
動画ではまず、神居古潭がアイヌ語で「神の村」を意味する神聖な場所である一方、石狩川の急流が渦巻く交通の難所であった歴史を解説。「昔、水上交通に依存していたアイヌにとって最大の難所ともいわれる場所だった」と語り、しばしば水難事故が起きたことから「峡谷に住む魔神の仕業」だと恐れられていたという伝説を紹介した。
しかし、この場所は近年、凄惨な事件の舞台となった。2024年4月、SNSトラブルが原因で17歳の女子高生が神居大橋から突き落とされ殺害されたのだ。ナナジャパさんは「『落ちろ』『死ねや』と言いながら、この橋から突き落として殺害しました」と事件の痛ましい経緯に触れ、美しい自然と悲劇のコントラストを際立たせる。
さらに動画は、事件の背景に潜む「驚くべきこと」として、加害者の一人である内田梨瑚被告と、事件を担当していた旭川中央署の刑事が不倫関係にあったという疑惑にも言及。「事件前から顔見知りだったそうです」と述べ、事件の捜査に公正さが欠けていた可能性を指摘し、北海道警察が抱える根深い問題を浮き彫りにした。
「やはり、SNSというのは便利な面もあるとは思うのですが、そういったトラブルというのは若い方に多いような気がします」と、現代社会が抱える問題にも触れたナナジャパさん。アイヌの伝説と現代の凶悪事件が交差する神居古潭の二つの顔を伝える、示唆に富んだ内容となっている。
動画ではまず、神居古潭がアイヌ語で「神の村」を意味する神聖な場所である一方、石狩川の急流が渦巻く交通の難所であった歴史を解説。「昔、水上交通に依存していたアイヌにとって最大の難所ともいわれる場所だった」と語り、しばしば水難事故が起きたことから「峡谷に住む魔神の仕業」だと恐れられていたという伝説を紹介した。
しかし、この場所は近年、凄惨な事件の舞台となった。2024年4月、SNSトラブルが原因で17歳の女子高生が神居大橋から突き落とされ殺害されたのだ。ナナジャパさんは「『落ちろ』『死ねや』と言いながら、この橋から突き落として殺害しました」と事件の痛ましい経緯に触れ、美しい自然と悲劇のコントラストを際立たせる。
さらに動画は、事件の背景に潜む「驚くべきこと」として、加害者の一人である内田梨瑚被告と、事件を担当していた旭川中央署の刑事が不倫関係にあったという疑惑にも言及。「事件前から顔見知りだったそうです」と述べ、事件の捜査に公正さが欠けていた可能性を指摘し、北海道警察が抱える根深い問題を浮き彫りにした。
「やはり、SNSというのは便利な面もあるとは思うのですが、そういったトラブルというのは若い方に多いような気がします」と、現代社会が抱える問題にも触れたナナジャパさん。アイヌの伝説と現代の凶悪事件が交差する神居古潭の二つの顔を伝える、示唆に富んだ内容となっている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
動画ロケ制作支援・協賛のお願い ほしいものリスト→【https://www.amazon.jp/hz/wishlist/ls/2A4GU4ICXUXGB?ref_=wl_share】 SNSリンク https://lit.link/nananahora お問い合わせ 【nanajapa777@gmail.com】
youtube.com/@nanajapa YouTube