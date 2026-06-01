旭川・17歳女子高生殺害
『旭川・17歳女子高生殺害』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年7月9日
2026年7月8日
2026年7月7日
2026年7月4日
2026年7月3日
2026年6月25日
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懲役27年判決の内田梨瑚被告 最後まで語られなかった不倫疑惑刑事との関係
裁判長は「残虐で卑劣な犯行」と非難し、殺意と実行行為を認定したとした
女性自身
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内田梨瑚被告に懲役27年の判決…なぜ重い「強盗殺人」ではないのか
強盗殺人罪が適用されなかった理由を弁護士ドットコムニュースが解説
弁護士ドットコム
2026年6月24日
2026年6月23日
2026年6月22日
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「それが国民の声や」旭川17歳死亡事件の判決後に乱入した男の叫び
判決後には男が乱入し「死刑か無期やろうが」などと叫び取り押さえられた
週刊女性PRIME
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旭川殺害事件、判決言い渡し後に「報われねぇぞ」男が暴れ一時休廷
判決後に男が法廷に侵入し「家族が報われるか」など叫び暴れる事態に
STVニュース北海道
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旭川女子高校生死亡で内田梨瑚被告に懲役27年の判決 旭川地裁
旭川地裁は22日、懲役27年の判決を言い渡した
STVニュース北海道