国内の事件・事故
『国内の事件・事故』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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義理の弟に暴行を加え死亡させた疑い、女が「屋根から転落」と通報 群馬県
FNNプライムオンライン
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江別市の大学生集団暴行死事件、男に無期懲役の判決 裁判長が強く非難
札幌地裁は川口侑斗被告を主犯と認定し、求刑どおり無期懲役を言い渡した
FNNプライムオンライン
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斉藤慎二被告の裁判 女性「私の態度を見て同意と受け取っているなら異常」
斉藤被告は「同意があったと確信している」などと主張し、不同意を一貫して否定
NEWSポストセブン
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「生活態度に不満」で、44歳義弟へ暴行繰り返したか…41歳女が逮捕される
FNNプライムオンライン
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台風13号が沖縄県に影響か 70代男性が転倒し出血など…強風で4人ケガ
FNNプライムオンライン
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歌舞伎俳優 20代女性ひき逃げか
TBS NEWS DIG
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大阪・ミナミの雑居ビルが「ベトナム人犯罪者の巣窟」に？8人を逮捕
日刊ゲンダイDIGITAL
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女児にAVを見せたうえ、公園に誘いわいせつ行為か 75歳男を逮捕
小学生少女2人に成人向け動画を見せた後、インコを口実に公園へ誘い込んだという
FNNプライムオンライン
2026年8月6日
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岐阜の放課後等デイサービスで7歳男児に暴行か 64歳従業員の女を逮捕
東海テレビ
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熊本の竹やぶで火災発生 地震の影響で水不足、消火活動が難航か
共同通信
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自宅で夫に包丁を向けて脅したか 毎日新聞の女性記者を逮捕
読売新聞オンライン
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福井で立体駐車場3階から車落下 77歳夫が死亡し76歳妻が重傷
FNNプライムオンライン
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自宅近くの道路標識を切断か 書類送検の役員「タイヤ跡つくのが嫌だった」
共同通信
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大阪で警官に撃たれ死亡した「刃物男」直前にマンションで不審な行動
直前にマンションで不審な行動をとるのが防犯カメラ映像に捉えられていた
MBSニュース
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居眠り運転で女性をはねた男性を書類送検「無呼吸症候群」の治療せず
ABEMA TIMES
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「殺してやる」チェーンソーで父を突き刺したか、女の不穏な言動
女は3年ほど前から父親宅に向かって「殺してやる」と叫ぶ酒乱だったという
NEWSポストセブン
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富山の氷見市で暴行事件 逃走の容疑者は刃物を持っているとの情報
共同通信
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千葉の神社に油のような液体を塗布か 医師の男に有罪判決
懲役1年6月・執行猶予3年とし、財産権侵害の認識ありと裁判官が指摘した
共同通信