相談
『相談』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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令和8年8月8日、「8」が3つ並ぶ30年ぶりの縁起日に都内で婚姻届ラッシュ
東京都内では婚姻届の臨時窓口が設置され、品川区では午前中に190組が届を提出した
FNNプライムオンライン
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西村ゆか氏が夫ひろゆき氏に離婚を提示、新党届け出を事後報告と明かす
事前に一切相談がなく「信頼関係が保てない」として離婚を提示したとのこと
ABEMA TIMES
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元でんぱ組・鹿目凛が漫画家として再出発、毒親やルッキズムに切り込む
毒親やぶつかりおじさん等の社会テーマを4コマ漫画で描き10万いいねを獲得
集英社オンライン
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五輪チームドクターが教える、夏のぎっくり腰を防ぐ正しい座り方
夏は運動不足や冷えで腰痛リスクが高まり、椅子の座り方が原因になるという
テレ朝POST
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不倫した夫が提示した異様な離婚条件、法的効力はあるのか弁護士が解説
柳原桑子弁護士によると、離婚後の交際や再婚は原則として自由であるとのこと
弁護士ドットコム
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家族LINEに本音を誤爆で大焦り「消せない…」外面の良い義母の末路
義母が本音を家族LINEに誤爆し、夫と義父がその内容を見て事態が一変した
女子SPA！
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高2息子が夏休みに稼ぎすぎると扶養を外れる？税と保険の仕組みをFPが解説
扶養には税法上と社会保険上の2種類があり基準や判定方法が異なる
まいどなニュース
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退職金3000万円を受け取り再雇用で働くと、翌年の税金や保険料が増える理由
退職金は退職所得控除と2分の1課税で優遇され給与とは別に計算される
ファイナンシャルフィールド
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乗客同士でイライラ…ここ1年に新幹線内で増加した「2大トラブル」
プレジデントオンライン
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しんいちの「高岸離婚おめでとう」炎上、布川ひろきが舞台裏を告白
しんいちが楽屋で「コンパ一緒に行こう」まで言う計画を布川に相談していたという
オリコンニュース
2026年8月7日
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MEGUMIが2年前から育毛剤を毎日使い続け、産毛が生えてきたと明かす
2年前から毎日育毛剤を歯磨きのように続けた結果、産毛が生えてきたという
ABEMA TIMES
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開業1年のジャングリア、待ち時間300分から60分へ改善し反転攻勢
来場者は想定の150万人を下回る約100万人で、客の3割以上が不満との調査結果もある
テレ東プラス
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広陵高校野球部の中井元監督が暴力問題で初めて会見を開き謝罪
昨年1月に1年生部員が複数の部員から暴力を受けた問題で元監督は「防げなかった」と述べた
日テレNEWS NNN
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思わず復縁?元カレをキュン死させる「LINE」をアンケート
オトメスゴレン
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老化と認知症で一番違うこと
老化か認知症かの判断基準は「生活への支障」と「症状の継続性」だという
レタスクラブ
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毎年110万円の暦年贈与、7年分が相続財産に戻ると税負担はどう変わるか
令和6年1月1日以降の贈与から生前贈与加算の対象期間が7年に延びるという
ファイナンシャルフィールド
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前日のカットに納得できなかった男子高校生が切り直しで大変身
前日に別の美容室でカットしたが納得できず切り直しを依頼したとのこと
オトナンサー
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小学生の女の子にキスか 男逮捕
TBS NEWS DIG
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「プリキュア」シリーズのイベント撮影ルールを発表「安全確保のため」
撮影タイム以外の静止画・動画撮影を禁止し、SNS投稿も原則不可とした
スポニチアネックス
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日焼け止めによるビタミンD不足が骨の健康に影響する可能性
ビタミンDはカルシウム吸収を助け、不足すると骨粗鬆症リスクが高まるとされる
ココカラネクスト