スマートフォン
『スマートフォン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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トヨタ新型プリウスが一部改良、PHEVモデルの燃費と内装に好評
最上級Zグレード（PHEV・2WD）は464万5300円で、出力223馬力を発揮する
くるまのニュース
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BLACKPINK10周年騒動でジスがファンへ謝罪のメッセージを投稿
YGエンタが直前告知した10周年ミート＆グリートの内容がファンの反発を招いたとのこと
スポーツソウル日本版
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「Galaxy Z Fold8 Ultra」前モデルからの買い替えはすべき？辛口評価も
Fold8 Ultraの最大の進化はバッテリー容量増加と屋外視認性向上だという
livedoor ECHOES
2026年8月7日
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今永昇太のスマホ待受に同僚の顔写真、米メディアも笑顔で取り上げる
同僚ベン・ブラウン投手の自撮り写真が設定され、好調時期と一致するという
フルカウント
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日中摩擦をよそに中国の若者がスシローに殺到、上海では14時間待ちも
皿を積み上げる「スシロータワー」動画がSNSで約200万件の「いいね」を集めた
プレジデントオンライン
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HIKAKINが熊本地震の被災地支援に個人・会社合わせて2000万円を寄付
BEE株式会社から1000万円、個人でも1000万円の計2000万円を寄付したとのこと
オリコンニュース
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今永昇太のスマホ待ち受けが話題、同僚の顔を「ラッキー」と設定
同僚ベン・ブラウンの顔面写真を設定し好投の要因と語っているという
THE ANSWER
2026年8月6日
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消費者庁がカメラアプリ「SNOW」のステマを認定し、2社に措置命令
昨年4月にインフルエンサー72人へX投稿を依頼し対価を支払っていたという
読売新聞オンライン
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カワサキがZシリーズ最強200馬力のZ H2 SEを9月5日に発売
Zシリーズ史上最強の200PSを誇るスーパーチャージドエンジンを搭載している
くるまのニュース
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ピーチが8月から自社起因の遅延・欠航に補償制度を導入
宿泊費や交通費を実費で補償し、国内線は上限1万円、国際線は2万円となる
オリコンニュース
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生命保険の満期金600万円が振り込まれた当日、銀行から電話が届いた
振り込みから約3時間後に銀行から連絡があり、資産運用商品を勧められたという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
2026年8月5日
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Googleパスワードマネージャーのパスキー同期に弱点、突破手法が報告される
マルウェア感染済みPCを悪用し、パスキー認証を突破する3種の手法があるという
GIGAZINE（ギガジン）
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マツダ新型CX-5がフルモデルチェンジ、Gグレードで実用と快適を両立
GetNavi web
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イオン爆発、会社の説明から遺族に「虚偽の説明」をしていた可能性が浮上
文春オンライン
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カワサキがスーパーチャージャー搭載の「Z H2 SE」を247万円で発売
998ccスーパーチャージドエンジンを搭載し、最高出力200PSを誇るフラッグシップ機
くるまのニュース
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DuckDuckGoがカメラ・AI非搭載の「普通のサングラス」を発売
カメラ・AI・マイク・電子機器を一切搭載しない監視対策製品で
GIGAZINE（ギガジン）
2026年8月4日
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KDDIがauで1台2番号サービスを開始、月額550円でeSIM対応機種向けに提供
月額税込み550円で2つ目の番号を取得でき、eSIM対応機種が必要である
読売新聞オンライン
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YOASOBIが米ロラパルーザのメインステージに初登場、2年前の約束を果たす
2024年の初出演から規模を拡大し、自身初となるメインステージへの登場を果たした
オリコンニュース