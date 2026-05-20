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Franchisee files lawsuit against Pizza Hut over mandatory tech
Pizza Hut Franchisee Sues Over AI Delivery System, Alleges $100 Million in Damages
https://gizmodo.com/pizza-hut-franchisee-sues-over-ai-delivery-system-alleges-100-million-in-damages-2000760645
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https://jp.reuters.com/markets/world-indices/ZQEUP6S525NXXHOT5FICU24ATQ-2025-11-04/