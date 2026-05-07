大西洋でハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船をめぐり、イギリス政府は6日、この船に乗ったあとイギリスに戻った2人が、自己隔離していると発表しました。発表によりますと、2人は症状を訴えていませんが、自己隔離するよう指示されているということです。また、この2人の濃厚接触者として特定された少数の人も自己隔離していて、いずれも症状はないとしています。一般市民へのリスクは引き続き非常に低いということ