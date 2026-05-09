「同じ距離を走るならガソリン代は同じ」と言われると、なんとなく納得してしまうかもしれません。しかし実際には、運転の仕方によって燃費は変わります。 アクセルの踏み方や速度の維持などの、ちょっとした違いがガソリン消費量に影響することは珍しくありません。本記事では、燃費にどの程度の差が出るのか、そして日常で実践できる改善方法について分かりやすく解説します。 同じ距離でもガソリン代は変わる？