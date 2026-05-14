トランプ大統領に同行しているルビオ国務長官は、首脳会談に先立ち、中国がイランに対し、ホルムズ海峡の事実上の封鎖措置をやめるよう働きかけることを求める考えを示しました。アメリカルビオ国務長官「イランがペルシャ湾で行っていることや試みようとしていることを止めることに、中国がより積極的な役割を果たすように説得したい」ルビオ国務長官は13日、FOXニュースのインタビューに応じ、イランが事実上封鎖しているホル