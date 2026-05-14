〈なぜ、異例の「タテ長イオンモール」が駅前に誕生したのか イオンが「津田沼ヨーカドー跡地」に狙いを定めたワケ〉から続くこの3月、「らしくないイオンモール」が誕生した。これまでのイオンモールと言えば、郊外立地かつファミリー層がベビーカーなどで苦労しないよう縦の移動を極力排除した低層のものが基本だった。【ドンキの新業態！】「スーパーみたいでスーパーじゃない」ロビン・フッドをじっくり見るところが、京成