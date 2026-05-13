共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の記者をSNS上で脅迫したとして、関東地方に住む50代の男性が警視庁に書類送検されました。捜査関係者によりますと、男性は去年11月、Xに「顔もあちこち出ているから調子に乗って刺されないように、前後左右気を付けていないといけない」と投稿し、「しんぶん赤旗」の記者を脅迫した疑いがもたれています。去年10月に日本維新の会の藤田共同代表が取材を受けた記者の名刺の画像をXに投稿していて、