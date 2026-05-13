経団連の筒井義信会長（左）と面会する高市首相＝13日午後、首相官邸高市早苗首相は13日、経団連の筒井義信会長と官邸で面会し、経団連が提言する科学研究費助成事業（科研費）の早期倍増に関連し「研究費が倍増する形を目指す」と述べた。高市政権が掲げる「新技術立国」に向け、夏に策定する日本成長戦略に盛り込む方針。首相は「強い経済の基盤は優れた科学技術力だ」と説明。高い研究力を持つ大学を認定する制度の創設も検