NBAは12日（日本時間13日）、グリズリーズのフォワード、ブランドン・クラーク選手が死去したと発表した。29歳だった。死因については公表されていない。急死のニュースに日本選手たちも追悼した。ロサンゼルス市警の情報筋は米ABCニュースに対し、クラーク選手が11日（同12日）に同市内の自宅で、薬物の過剰摂取の疑いで亡くなっているのが発見されたと明かした。現場からは麻薬が発見されたが、他殺の証拠はなかったという。