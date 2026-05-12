決算会見で謝罪する西日本シティ銀行の村上英之頭取＝12日午後、福岡市西日本シティ銀行（福岡市）の村上英之頭取は12日、行員が支店執務室内を撮影した画像や動画を交流サイト（SNS）に投稿し、拡散された問題に関し「多大なご迷惑とご心配をおかけした」と謝罪した。福岡市で開かれた決算会見で述べた。同行は4月30日、下関支店（山口県下関市）の行員がSNSアプリ「BeRea〓」に投稿し、顧客7人の氏名が記載されたホワイトボ