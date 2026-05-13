ソフトバンクグループの純損益の推移ソフトバンクグループ（SBG）が13日発表した2026年3月期連結決算は、純利益が前期と比べて約4.3倍の5兆22億円だった。同社によると、日本企業の過去最高を更新したという。傘下の投資ファンドを通じて出資する米新興企業オープンAIの評価額が上昇したことが主因。売上高は7.7％増の7兆7986億円だった。オープンAIは、対話型の生成人工知能（AI）「チャットGPT」を手がけている。世界的に生