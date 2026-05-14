山梨県富士吉田市の市長が閉山中の富士山で遭難が相次いでいることを受けて、「助けに行く側は命がけ」だとして救助費用を自己負担にすべきなどと訴えました。【映像】救助費用を自己負担にするよう訴える堀内市長堀内茂市長「危険の中で登って万全の装備をしていても事故に遭う方が絶えないわけですね。遭難した時にはスマホで助けてください。呼ぶのはいいんですけれども、助けに行く側は命がけなんですね」富士吉田市の堀内