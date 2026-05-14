被害届も提出済み国土交通省北陸地方整備局 高田河川国道事務所が2026年5月、新潟妙高市の国道18号横断BOX内において落書きを発見したと発表しました。これに対し「このような景観を損ねる行為は、決して許されるものではありません」「消去作業にかかる費用については、加害者に対して全額請求する予定です」と痛烈なメッセージを発出しています。【写真】えっ、意味不明…これが国道事務所激怒の「意味不明な落書き」全貌です