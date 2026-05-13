都会の喧騒から離れた学園都市、つくば。4月6日に行われた筑波大学の入学式には大学2年生になられた悠仁さまの姿があった。【写真】華麗なフォームが印象的なバドミントンをされる悠仁さま一人暮らしで栗ご飯やポテトサラダを作られている「筑波大学には入学式に参加した新入生に対し、各サークルがビラを配って勧誘するという伝統があります。悠仁さまも、ご自身が所属されているバドミントンサークルのビラを、笑顔で一生懸命