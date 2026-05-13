六星占術ブームを巻き起こした占い師・細木数子氏の波乱の人生を描いた配信中のNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』で、ある"騒動"のシーンがないと話題になっている。お笑いコンビの元「アニマル梯団」でタレントのおさる（57）の改名についてだ。【もっと読む】細木数子と闘った作家・溝口敦氏は『地獄に堕ちるわよ』をどう見たか? “女ヤクザ”の手口と正体2004年に番組で共演した細木氏のアドバイスにより芸名を「モンキッ