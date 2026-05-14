1949年（昭和24年）9月14日、神奈川県小田原市で銭湯を営む一家5人が殺害された。犯人は隣家に住む18歳の少年。動機は、女湯を覗いたことを注意されたことへの「逆恨み」だった。死刑判決を受けながら恩赦で減刑、仮出所した後も再び凶行に及んだ、驚くべき事件の顛末を追う。死刑判決を下した裁判長が「控訴してほしい」と直訴犯人の杉山優は1931年生まれ。幼少期に両親と死別し叔父に引き取られた。16歳で窃盗事件を起こし