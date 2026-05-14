【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは13日、トランプ政権が今年の建国250周年に合わせ、250件の恩赦を出すことを検討していると報じた。国旗制定記念日でトランプ大統領の誕生日でもある6月14日か、独立記念日の7月4日に発表する可能性があるという。関係者の話として伝えた。米憲法は大統領に恩赦や減刑の権限があると規定。トランプ氏は2期目就任後、2021年の議会襲撃事件で有罪になった自身の支持者らの