経営再建中の日産自動車の決算は、2年連続の巨額の赤字決算でした。【映像】日産自動車の決算 2年連続の巨額赤字ただ、コスト削減が進んでいるとして、今年度は黒字決算を見込んでいます。日産自動車の2025年度は、売り上げ、営業損益ともに前の年より減少し、最終損益は5330億円の赤字になりました。去年の6708億円に続き巨額の赤字決算です。販売の不振やアメリカの関税、リストラ費用などが要因です。今年度につい