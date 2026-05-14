アメリカ議会上院はFRB＝連邦準備制度理事会の次期議長にケビン・ウォーシュ氏を起用する人事案を賛成多数で承認しました。アメリカ議会上院は13日、トランプ大統領が次のFRB議長に指名したウォーシュ氏の人事案を与党共和党などの賛成多数で承認しました。野党民主党からの賛成は1人にとどまり、投票結果は賛成54、反対45となりました。ウォーシュ氏はFRBの元理事で、15日に任期満了となるパウエル議長の後任となります。任期は4