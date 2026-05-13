漫画「FAIRY TAIL」「RAVE」などで知られる漫画家・真島ヒロ氏(49)が13日、自身の作品の公式X(旧ツイッター)アカウントを更新。異例の理由で連載のスタートを早めることを発表した。 【写真】真島先生の「FAIRY TAIL」20周年記念イラスト筆の速さに編集部も驚き！ 「週刊少年マガジン」(講談社)では、今年で人気マンガFAIRY TAIL」が連載開始20周年を迎えることを記念し、同作の新作が短期集中連載されるこ