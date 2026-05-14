カルビーが、石油由来の原料を節約した白黒のパッケージを公開した。「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」など14商品について、パッケージに使う色の数をカラーから白黒の2色に25日以降、順次変更すると発表。白黒の2色でもフレーバーの違いがわかりやすいよう、パッケージの上半分や帯の濃淡を変えている。【映像】白黒ポテチのパッケージ（拡大）中東情勢の緊迫化でナフサなどの供給に影響が出ていることを踏まえた対応で