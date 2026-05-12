報道直後に“お別れ宣言”ラストツアーの真っ最中であり、5月31日の東京ドーム公演をもってグループとしての活動休止を迎える『嵐』。クリーンなイメージで知られる彼らだが、その25年以上にわたる活動のウラでは、世間を揺るがした数々のスキャンダルや熱愛報道があった。現在も世間を騒がせている。リーダーの大野智（45）は、かつて交際報道のあった元女優A子さんと約10年ぶりに再会し逢瀬を重ねていると、4月30日発売の『週刊