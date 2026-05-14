大阪府では民泊による外国人トラブルが急増し、大きな社会問題となっている。参入のハードルを下げる特区制度を利用し、民泊が急増したことがその背景にある。◆民泊急増で大阪の街に異変？こうしたトラブルについて、在阪全国紙記者に話を聞いた。「ここ数年の大阪の民泊を巡る状況はもはや異常といっていいでしょう。新築の分譲マンションが全室民泊になり、“ホテル化”したケースもあります。騒音やゴミ出しといったトラブ