元モーニング娘。のメンバーでタレントの保田圭（45）が、13日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。「メンタルが強すぎる女&弱すぎる女」をテーマにした今回の放送で、“メンタルが弱すぎる女”として現役時代の不遇なエピソードを披露した。【写真】保田圭がアイドル時代の葛藤語る居場所求め“イジられキャラ”に当時、モーニング娘。が主演を務めた駅伝映画『ピンチランナー』に