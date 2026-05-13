Panasonicがデジタルカメラ「LUMIX DC-L10」を発表しました。DC-L10はライカブランドのズームレンズを搭載したレンズ一体型デジタルカメラで、センサーにはLUMIX DC-GH7と同じ4/3インチ型の裏面照射型センサーを採用しています。DC-L10 概要 - デジタルカメラ | LUMIX（ルミックス） ミラーレス一眼カメラ・デジタルカメラ | Panasonichttps://panasonic.jp/dc/products/DC-L10.htmlミラーレス一眼カメラ LUMIX DC-L10 発売 | 個人