DC-L10 パナソニックは、4/3型センサーを搭載したレンズ一体型のデジタルカメラ「LUMIX DC-L10」を6月18日より発売する。カラーはシルバーとブラックの2色。また、直販限定でチタンゴールドも7月9日より発売する。価格は各オープン。発売に先駆け、5月18日10時より予約受付を開始する。市場想定価格はシルバーとブラックが21万円前後、チタンゴールドが23万8,000円前後。 LUMIX