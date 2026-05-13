5月11日、女優・綾瀬はるかが、都内でおこなわれた映画『箱の中の羊』の完成披露試写会に出席した。同作では、お笑いコンビ・千鳥の大悟とW主演を務めた綾瀬。映画『海街diary』でタッグを組んだ是枝裕和監督のもと、映画初主演の大悟と夫婦役を演じた。「イベントに出席した綾瀬さんは、背中がガッツリと開き、後ろにスリットの入ったドレスを着て登場。大悟さんとの夫婦役について、『私も広島出身で、大悟さんもほぼ広島（