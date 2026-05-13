12日、大手菓子メーカーのカルビーはポテトチップをはじめとする商品のパケージを白黒に変更すると発表した。 白黒パッケージとなるのは、「ポテトチップス」のほか「かっぱえびせん」、「フルグラ」などカルビーの主力商品14種で、白黒となったのは中東情勢の影響により印刷インクの調達先が不安定になっているため、と説明している。 大手菓子メーカーであるカルビー
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