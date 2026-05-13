ママ友に「今どき高卒で就職させるなんて、かわいそうだよ」と言われ、心がざわついた経験がある保護者の人は少なくないかもしれません。真面目に働けば大丈夫だと思いつつも、周囲の一言が気になって揺れてしまうのは、子どもを思う親心から来る自然な反応でしょう。 結論からお伝えすると、高卒で就職するのはかわいそうな選択ではありません。今回の記事では、大学進学率の現状から、高卒就職の実態とメリット、そして働