女性に性的暴行を加えた罪などに問われているお笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の裁判で、番組のアシスタントディレクターが証人として出廷し、ロケ終了後の女性の様子について証言しました。斉藤慎二被告（43）は、2024年7月、東京・新宿区の駐車場のロケバスの中で20代の女性に性的暴行を加えた罪などに問われ、無罪を主張しています。13日の裁判には事件当日、現場にいた番組のアシスタントディ