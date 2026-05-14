俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第18回「羽柴兄弟！」が10日に放送された。新章「近江長浜編」が幕を開け、菅田将暉と佳久創による“義経＆弁慶”コンビの再共演が視聴者の注目を集めた。【写真あり】『鎌倉殿の13人』ファンが歓喜したシーン大河ドラマ第65作となる今作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長を主人公に描く戦国エンターテインメント。天下一の補佐役と称