5人組グループ・ACEesが、21日発売のファッション雑誌『VOCE』7月号（講談社）に登場する。さわやかな魅力を放ち、アイドルの王道を突き進むACEesがそろって初登場する。8ページに及ぶ特集で、潤いに満ちた美しさを披露している。【写真】巨大ルックを持ち満面の笑みのACEesインタビューではACEesのビューティー事情にさまざまな視点でアプローチ。スキンケアのステップやメイクのこだわり、コスメの収納方法…。早くからテレ