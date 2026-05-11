「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が11日までにXを更新。紙巻きたばこ「1択」の理由を明かした。「15歳からVapeを7年間吸ってた22歳のイギリス人女性が肺がんで余命1年」と書き出し、FOXニュースの記事を引用。「Vapeとか電子タバコは、長年吸ったときに人体にどういう影響があるのか、まだわかってないので、紙巻きたばこ派のおいらです」と明かした。ひろゆき氏は愛煙家として知られる。昨年9月には