Ｆ１ドライバーランキングで首位にいるメルセデスのキミ・アントネッリ（１９＝イタリア）が免停中であると、ドイツ紙「ビルト」が報じた。アントネッリは２０２５年１月に母国で運転免許証を取得し、２６年シーズン開幕を前に所属チームから支給された「メルセデスＡＭＧＧＴ６３ＰＲＯモータースポーツ・コレクターズ・エディション」に乗っていた。しかし納車から数日後の今年２月１１日に居住するイタリア・サンマリノの